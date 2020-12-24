73-летний Алибасов и 82-летняя Федосеева-Шукшина официально развелись

Российский музыкант, продюсер группы "На-На" Бари Алибасови актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Пара находилась в браке два года.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на пиар-директора шоумена Вадима Горжанкина. По словам мужчины, причиной развода звездной пары стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а затем решила забрать обратно. Это случилось после того, как продюсер продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение.

Отмечается, что Алибасов не явился в суд в связи с плохим самочувствием. Суд не счел это уважительной причиной и 24 декабря принял решение о расторжении брака. К слову, инициатором развода, как отметил Горжанкин, была именно актриса.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили официальный брак в ноябре 2018 года. До этого пара прожила вместе более двух десятков лет. Для 73-летнего Алибасова этот брак был шестым, для 82-летней актрисы – пятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Бари Алибасова рассказал, что на жизнь его отца совершали покушение.