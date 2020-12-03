73-летний Алибасов госпитализирован: вероятная причина – передозировка "Виагры"
Российский артист и продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве. Одной из причин ухудшения состояния назвали "передозировку препаратом "Виагра".
Такую версию озвучил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Он добавил, что у артиста резко упало давление и его увезли на скорой. Об этом пишет РИА Новости.
"Бари Каримовичу еще вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его срочно госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.
В июне 2019 года Алибасов отравился средством для прочистки труб "Крот". Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.
В СМИ также сообщали, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако информация оказалась фейком
Алибасов провел несколько дней в коме и после того, как очнулся, он некоторое время не узнавал близких.
По информации некоторых источников, причиной комы Алибасова было не отравление, а другой диагноз – делирий или "белая горячка".
В ответ на нападки в прессе Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского, где проходил лечение. Таким образом он доказал, что получил серьезные ожоги внутренних органов именно в результате отравления.
Спустя год после инцидента с "Кротом", в июне 2020 года, Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. У него возникло нестабильное состояние на фоне принимаемых медпрепаратов.
Позже его сын, Бари Аибасов-младший сделал заявление о том, что отца пытались убить. Якобы именно после покушения на его жизнь, Алибасов-старший попал в психбольницу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 73-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Об этом продюсер рассказал в социальных сетях. Его возлюбленная и мать будущего ребенка – российская актриса Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет.