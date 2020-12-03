73-летний Алибасов госпитализирован: вероятная причина – передозировка "Виагры"

Елена Кордунова Люди 13:56, 3.12.2020 Обновлено: 14:44, 3.12.2020

Российский артист и продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве. Одной из причин ухудшения состояния назвали "передозировку препаратом "Виагра".

Такую версию озвучил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. Он добавил, что у артиста резко упало давление и его увезли на скорой. Об этом пишет РИА Новости.

"Бари Каримовичу еще вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его срочно госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.

Алибасов и его молодая возлюбленная Виктория.
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 73-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Об этом продюсер рассказал в социальных сетях. Его возлюбленная и мать будущего ребенка – российская актриса Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет.

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