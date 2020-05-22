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22 мая • обновлено в 11:18
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72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом

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Украинская певица София Ротару поделилась новыми фотографиями после длительного молчания в соцсетях.

Соответствующие снимки появились на личной странице 72-летней артистки в Instagram.

София Ротару

София Ротару

korupciya.com

В частности, Ротару опубликовала несколько свежих кадров. На фото знаменитость позировала в вышиванке. Такими снимками звезда поздравила поклонников с Днем вышиванки, который отмечали 21 мая.

София Ротару

София Ротару

Instagram @sofiarotaru.official

София Ротару

София Ротару

Instagram @sofiarotaru.official

Пользователи, увидев новые фотографии Софии Ротару, пришли в восторг. В комментариях поклонники отметили, что певица выглядит превосходно.

"Какая вы красивая!", "Вы потрясающе выглядите", "Счастливы видеть вас", "Вы шикарная", "Какая же вы у нас красавица", "Как вы прекрасны", – восхищались пользователи.

72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом
72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом
72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом
72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом
72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом
72-летняя Ротару вернулась в соцсети и восхитила цветущим видом

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын украинской певицы Софии Ротару Руслан рассказал, куда исчезла певица.

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Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Украина
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