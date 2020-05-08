72-летний Шварценеггер вызвал ажиотаж в сети "шпагатом" на кухонном столе

Анна Михно Люди 11:58, 8.05.2020

Американский актер Арнольд Шварценеггер впечатлил поклонников новым видео, на котором продемонстрировал "шпагат" на кухонном столе.

Соответствующий ролик 72-летний артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Арнольд Шварценеггер
zap.aeiou.pt

Так, в кадре Шварценеггер с сигаретой в зубах сидит в шпагате на кухонном столе и демонстрирует, как поднимает руки и тянется к носкам. При этом, Арнольд показывает, что ему тяжело даются упражнения. Впрочем, в конце видео актер кладет руки на пояс и просто отходит в сторону со словами:

"Фух! В любом случае, я сегодня очень гибкий и горжусь собой".

Пользователи оценили юмор Арнольда: меньше, чем за сутки ролик собрал более двух миллионов просмотров и почти 30 тысяч комментариев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арнольд Шварценеггер на своем примере продемонстрировал, как надо бороться с эпидемией коронавируса.

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