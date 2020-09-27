72-летний Шуфутинский тайно женился: что известно о молодой избраннице

Певец и автор нашумевшего хита "3 сентября" Михаил Шуфутинский женился в третий раз.

О радостном событии артист сам поделился в эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия".

Новой избранницей Шуфутинского стала танцовщица Светлана Юразова, которая младше его на 30 лет.

"Света занимается с танцевальной группой, занимается вопросами пиара, много помогает... Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей – она моя жена", – заявил в эфире артист.

Кроме того, Шуфутинский признался, что знаком с Юразовой уже 25 лет.

"Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла. И вспыхнуло чувство. Это чувство, которое не иссякает и надеюсь не иссякнет никогда. Потому что это ощущение дает тебе понять, что ты жив, продолжаешь жизнь, что рядом с тобой близкий человек", – признался певец.

Также Шуфутинский заявил, что новый брак с Юразовой его семья восприняла хорошо.

"Моя семья очень хорошо Светлану приняла, и семья поняла меня. Очень рад этому обстоятельству", - рассказывал звезда.

К слову, Светлана Юразова известная как участница шоу балета Шуфутинского "Атаман". Позже возлюбленная артиста заняла должность администратора коллектива и персонального менеджера Шуфутинского. От первого брака Юразова воспитывает дочь Арину.

Стоит отметить, что свой роман Юразова и Шуфутинский подтвердили в 2019 году, когда их вдвоем увидели на музыкальной премии "Виктория". Для Шуфутинского это уже второй брак. В первом браке артист прожил с женой 44 года, а в 2015 году она умерла от сердечного приступа. Певец воспитывает двоих сыновей и семерых внуков.

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