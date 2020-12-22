71-летнюю Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом: в каком состоянии актриса
18 декабря звезду фильма "Карнавал", российскую актрису 71-летню Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19. Ей стало плохо еще 10 декабря, а сейчас ее состояние ухудшилось.
Сначала артистка пожаловалась на озноб, головные боли, першение в горле и температуру. Муравьева сдала тест, и он показал позитивный результат. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Как стало известно, после этого ее состояние стало ухудшаться и в пятницу, 18 декабря, актрису госпитализировали в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что врачи диагностировали у Муравьевой пневмонию. Сейчас она находится под наблюдением. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, Ирина Муравьева – это советская и российская актриса, народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Правительства РФ.
Она стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и многим другим.
В 1970-х и 1980-х годах вела воскресную детскую утреннюю телевизионную программу "Будильник".
В 1977-1991 годы – актриса Московского театра имени Моссовета, где сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов.
C 1993 года и по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно объявила о своей беременности, заразилась коронавирусом.