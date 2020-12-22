71-летнюю Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом: в каком состоянии актриса

18 декабря звезду фильма "Карнавал", российскую актрису 71-летню Ирину Муравьеву госпитализировали с COVID-19. Ей стало плохо еще 10 декабря, а сейчас ее состояние ухудшилось.

Сначала артистка пожаловалась на озноб, головные боли, першение в горле и температуру. Муравьева сдала тест, и он показал позитивный результат. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Как стало известно, после этого ее состояние стало ухудшаться и в пятницу, 18 декабря, актрису госпитализировали в тяжелом состоянии.

71-летняя Ирина Муравьева Экспресс газета

Стоит отметить, что врачи диагностировали у Муравьевой пневмонию. Сейчас она находится под наблюдением. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, Ирина Муравьева – это советская и российская актриса, народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Правительства РФ.

Она стала известна благодаря фильмам "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная" и многим другим.

В 1970-х и 1980-х годах вела воскресную детскую утреннюю телевизионную программу "Будильник".

В 1977-1991 годы – актриса Московского театра имени Моссовета, где сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов.

C 1993 года и по настоящее время служит в государственном академическом Малом театре в Москве.

Российская актриса Ирина Муравьева Кино-Театр.РУ

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