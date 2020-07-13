71-летняя Регина Дубовицкая обвинила во лжи покойного Михаила Задорнова.

Российская телеведущая программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая обвинила во лжи покойного сатирика Михаила Задорнова, который еще при жизни признался, что целовался с юмористкой.

Как говорится в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", 30 лет назад у звезд был платонический роман. На тот момент артисты были не свободны, но это не помешало вспыхнуть взаимным чувством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы целовались с Регинкой. Гуляли-гуляли, потом дождь загнал нас в телефонную будку... Я был женат, она – замужем. Но у нас была сильная симпатия, которая вылилась в одноразовый поцелуй", – рассказывал Задорнов еще при жизни.

Дубовицкая и Задорнов в программе "Аншлаг" Газета.Ру

Дубовицкая отметила, что чувствовала когда-то взаимную симпатию к сатирику. Однако заверила, что поцелуя не было.

"В первый раз слышу об этом. Мы были в телефонной будке, да. Но относительно поцелуя он точно приврал. С Мишей никогда не было скучно. Может, я была бы рада, если бы он меня поцеловал, но сейчас не знаю... Может, если бы поцеловал, моя жизнь бы сложилась иначе... Он приходил ко мне в больницу, читал свои произведения. Смотрел, как я реагирую, вычеркивал что-то", – объяснила 71-летняя телеведущая.

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