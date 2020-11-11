71-летняя Пугачева в черной вуали дала отпор хейтерам. Фото

71-летняя российская артистка Алла Пугачева дала отпор хейтерам, которые критикуют ее внешний вид и личную жизнь.

Примадонна отметила, что клевета и злословие ее только забавляют. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Также примадонна показала снимок – она сфотографировала свое лицо крупным планом, прикрыв глаза черной вуалью.

Пугачева показала фото в черной вуали. Instagram Аллы Пугачевой

Пугачева дала отпор хейтерам. Instagram Аллы Пугачевой

"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", – отметила артистка.

Ее поклонники похвалили звезду за открытость и оптимизм и указали, что Пугачева вдохновляет их своей мудростью. Также нашлись и те, кто в который раз раскритиковал внешность артистки, но она не обратила на это внимания.

"Вот так и нужно научиться всем жить! Зависть людская – непоколебимая, не обращайте внимания. Мы уже давно не верим в слухи о вас!" – поддержали певицу фанаты.

Поклонники поддержали Пугачеву. Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники поддержали Пугачеву. Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники поддержали Пугачеву. Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники поддержали Пугачеву. Instagram Аллы Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась с подписчиками новым фото, на котором продемонстрировала свое лицо без ретуши крупным планом.