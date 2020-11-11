71-летняя Пугачева в черной вуали дала отпор хейтерам. Фото

71-летняя российская артистка Алла Пугачева дала отпор хейтерам, которые критикуют ее внешний вид и личную жизнь.

Примадонна отметила, что клевета и злословие ее только забавляют. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Также примадонна показала снимок – она сфотографировала свое лицо крупным планом, прикрыв глаза черной вуалью.

"Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения", – отметила артистка.

Ее поклонники похвалили звезду за открытость и оптимизм и указали, что Пугачева вдохновляет их своей мудростью. Также нашлись и те, кто в который раз раскритиковал внешность артистки, но она не обратила на это внимания.

"Вот так и нужно научиться всем жить! Зависть людская – непоколебимая, не обращайте внимания. Мы уже давно не верим в слухи о вас!" – поддержали певицу фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева поделилась с подписчиками новым фото, на котором продемонстрировала свое лицо без ретуши крупным планом.