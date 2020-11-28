71-летняя Пугачева удивила сеть нарядом с кожаными штанами

71-летняя российская артистка Алла Пугачева удивила поклонников сети ультрамодным нарядом.

Супруг знаменитости Максим Галкин на странице в Instagram опубликовал фото Пугачевой с ее сыном. На снимке звезда в очередной раз предстала в очень смелом образе.

Так, для прогулки с сыном Пугачева, судя по фото, выбрала дерзкие кожаные штаны с фермуарами в нижней части и ботинки с квадратным носком.

Добавить акцент на женственность звезда решила с помощью полупальто в розовую клетку. Свой модный образ артистка дополнила кокетливой шляпкой с вуалью.

В комментариях под снимком Пугачевой с сыном поклонники засыпали артистку комплиментами и отметили у нее превосходный вкус.

"Молодец Алла, хорошо выглядит, и вкус есть и стиль", "Очень красивый образ у Аллы", "Алла прекрасно выглядишь", – писали фанаты в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачевой сфотографировалась в бане и показала лицо без макияжа.