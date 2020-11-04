71-летняя Пугачева показала вблизи лицо без ретуши. Фото

71-летняя российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками новым фото, на котором продемонстрировала свое лицо без ретуши крупным планом.

Соответствующее селфи без фильтров она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Пугачева позировала со взъерошенными волосами и с легких макияжем, улыбаясь на камеру.

"Приходит время теплой одежды. Надеюсь одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: "Господи, поскорее", – прокомментировала публикацию певица.

Пугачева показала вблизи лицо без ретуши Instagram Аллы Пугачевой

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Пугачевой и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали в сети свежий совместный снимок, который спровоцировал ажиотаж в сети. Звездные мать и дочь показали, как проводят выходные вместе.