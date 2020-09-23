71-летняя Пугачева показала лицо вблизи и нарвалась на критику. Видео

Юля Ухина Люди 21:22, 23.09.2020 Обновлено: 21:23, 23.09.2020

71-летняя российская певица Алла Пугачева показала, как выглядит ее лицо вблизи и нарвалась на критику в сети.

Соответствующее видео, на котором артистка снимала себя в автомобиле, опубликовал ее муж Максим Галкин на личной странице в Instagram. На нем Пугачева позировала с ярким макияжем, улыбаясь на камеру (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

71-летняя Пугачева показала лицо вблизи и нарвалась на критику. скриншот с видео

Отметим, что шоумен вместо подписи оставил лишь стикер в виде сердечка. Поклонники же раскритиковали публикацию Галкина и заявили, что певица на ролике "совсем на себя не похожа".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева и Кристина Орбакайте показали в сети свежий совместный снимок, который спровоцировал ажиотаж в сети. Звездные мать и дочь показали, как проводят выходные вместе.

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