71-летняя модельер Вера Вонг поразила фанатов обнаженным телом. Фото и видео

Американский модельер, культовый дизайнер свадебных платьев Вера Вонг поразила поклонников обнаженным телом.

71-летняя звезда сети опубликовала фото и видео на личной странице в Instagram, на которых предстала в откровенном наряде – мини-юбке и ультракоротком топе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Наряд Вонг был полностью обшит яркими оранжевыми пайетками, что придало ему эксцентричности.

71-летняя модельер показала свою фигуру. Instagram Веры Вонг

Также она сексуально продефилировала под хит певицы Шер Gypsies, Tramps And Thieves.

"Шер – американская икона. Настоящая феминистка и активистка. У меня – новый праздник в стиле COVID-19, но, тем не менее – это праздник", – написала Вера Вонг.

Как сообщалOBOZREVATEL, легендарная итальянская актриса и певица, 86-летняя Софи Лорен откровенно заговорила о свадьбе – по словам знаменитости, она продолжает мечтать о пышной церемонии и белом платье.