71-летняя модельер Вера Вонг поразила фанатов обнаженным телом. Фото и видео

Американский модельер, культовый дизайнер свадебных платьев Вера Вонг поразила поклонников обнаженным телом.

71-летняя звезда сети опубликовала фото и видео на личной странице в Instagram, на которых предстала в откровенном наряде – мини-юбке и ультракоротком топе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Наряд Вонг был полностью обшит яркими оранжевыми пайетками, что придало ему эксцентричности.

Также она сексуально продефилировала под хит певицы Шер Gypsies, Tramps And Thieves.

"Шер – американская икона. Настоящая феминистка и активистка. У меня – новый праздник в стиле COVID-19, но, тем не менее – это праздник", – написала Вера Вонг.

Как сообщалOBOZREVATEL, легендарная итальянская актриса и певица, 86-летняя Софи Лорен откровенно заговорила о свадьбе – по словам знаменитости, она продолжает мечтать о пышной церемонии и белом платье.