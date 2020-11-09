71-летний Куклачев рассказал, что из-за перенесенного коронавируса едва не умер

71-летний советский и российский артист цирка Юрий Куклачев рассказал, как заболел коронавирусом и едва не умер из-за него.

По его словам, ему понадобилось много времени на восстановление после болезни. Об этом знаменитость сообщил в программе "Секрет на миллион" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Куклачев рассказал, что изначально он решил заняться самолечением.

"Защипало горло, потом поднималась температура до 38,8. Я понял, что от лекарств, которые понижают температуру, мне плохо – пошел от них понос, не принимает организм эти жаропонижающие. Вы знаете, какое хорошее средство? Уксус!", – отметил артист.

Затем Юрий попросил жену развести ему уксус, обтирался и прикладывал салфетки, смоченные в этом растворе, из-за чего температура незначительно снижалась.

"Легче становилось! Я травами ингаляции делал два раза в день. Знал, что поражаются легкие. Пять дней держался, потом ночью встал – позвонил в Лапино", – подчеркнул знаменитость.

Куклачев рассказал, как заболел коронавирусом Экспресс газета

Так, из-за самолечения Куклачев оказался в тяжелом состоянии. Также он сообщил, что из-за COVID-19 умерла его младшая сестра.

"Мне дали отдельную палату. У меня оказалась очень тяжелая форма. Хуже и хуже: когда проверили КТ, оно показало, что полностью поражены легкие – на 80 процентов. Я был в очень плохом состоянии. Понял, почему люди уходят из жизни – кислорода нет, нечем дышать. До туалета дойти – уже сознание теряешь. У меня сестра двоюродная умерла в больнице – коронавирус... Она на пять лет младше меня", – добавил артист.

Кроме того, звезда цирка рассказал, как врачи боролись за его жизнь.

"Мне пришлось два раза делать плазму. Сделали – она не помогает. Через два дня второй раз – вот тогда мне стало немного легче. Плюс кровь чистить начали. В общем, не дали мне уйти из этой жизни", – отметил Юрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Анатолич заболел коронавирусом и рассказал о симптомах.