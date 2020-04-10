70-летняя Бабкина в коме: стало известно, сколько стоит лечения певицы в частной клинике

Госпитализированная с пневмонией 70-летняя певица Надежда Бабкина уже десять дней находится в состоянии искусственной комы в одной из частных клиник Москвы.

Как оказалось, в больницу в свое время артистка приехала сама, а это значит, что ее пребывание там обходится семье в кругленькую сумму. Об этом сообщает "Комсомольская Правда", ссылаясь на анонимных источников.

Надежда Бабкина Фото: Михаил Метцель/ТАСС

По словам инсайдеров, чтобы Бабкину приняли, родным пришлось внести аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится певица, обходится семье в 25 тысяч рублей в сутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что близкий друг певицы Надежды Бабкиной Вячеслав Манучаров рассказал о последнем звонке артистке.