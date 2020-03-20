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20 марта • обновлено в 12:12
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70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым. Видео

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Российская певица Надежда Бабкина 19 марта устроила вечеринку в честь своего 70-летия, на которой удивила откровенным танцем с Александром Буйновым.

Так, видео с празднования поделился на странице в Instagram один из новостных пабликов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

bigmir.net

В кадре Бабкина в черном платье ниже колен соблазнительно танцует перед женатым Буйновым, который в этот момент сидит на стуле.

В комментариях пользователи принялись обсуждать неожиданный танец знаменитости. Примечательно, что многие отметили, что Бабкина выглядит моложе своего возраста.

"Бабушка дает", "Хорошо выглядит", "Выглядит намного моложе", "Красотка", "Так держать", – писали в сети.

70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым
70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым
70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым
70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым
70-летняя Бабкина показала откровенный танец перед женатым Буйновым

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Надежда Бабкина призналась, что в студенческие годы закрутила роман с женатым мужчиной. Так, по словам звезды, она любила своего кавалера, поэтому ей было все равно на наличие у него семьи.

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Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
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