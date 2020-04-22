70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

Анна Михно Люди 14:35, 22.04.2020

Популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом: его жена, 37-летняя Алехандра Сильва, родила артисту сына.

Об этом пишет испанское издание HOLA!

Ричард Гир и Алехандра Сильва
vokrug.tv

Так, сообщается, что пополнение в звездной семье произошло не так давно, однако известно об этом стало лишь 22 апреля.

В разговоре с журналистыми близкий друг семьи рассказал, что сейчас супруги находятся на самоизоляции в своем доме недалеко от Нью-Йорка. Имя новорожденного пока не разглашается.

Ричард Гир и Алехандра Сильва
Hola!

Примечательно, что малыш стал вторым совместным ребенком пары. В феврале 2019 года у супругов родился сын Александр.

Кроме того, у Гира есть также 20-летний сын Гомер, который родился в браке с актрисой Кэри Лоуэлл. С женщиной актер развелся в 2016 году после 14 лет брака.

Ричард Гир и Алехандра Сильва
1news.az

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участник известной украинской хип-хоп группы "ТНМК" Александр Сидоренко, больше известный как Фоззи, во второй раз стал отцом.

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