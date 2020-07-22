70-летний Буйнов перенес операцию и приступ: артист показал фото из больницы

Российский эстрадный певец Александр Буйнов перенес операцию после приступа. Из-за болезни артисту пришлось отменить выступление на фестивале "Славянский базар" в Беларуси.

На личной странице в Instagram Буйнов показал снимки с больничной палаты. На фото также видно, что на животе у 70-летнего певца остались несколько шрамов.

Сам Буйнов решил не называть своего диагноза, но уточнил, что на операцию его увезли после болезненного приступа.

Буйнов перенес операцию Instagram Александра Буйнова

"Я был заявлен на "Славянский базар", но случилось то, что случилось. Не скажу, что именно, догадайтесь сами, почему так похудел. Был приступ, очень было больно", – рассказал артист.

Подписчики предположили, что, вероятнее всего, Буйнову пришлось перенести операцию на желчном пузыре. Все они пожелали ему скорейшего выздоровления.

Буйнов в больнице Instagram Александра Буйнова

К пожеланиям присоединились и некоторые коллеги музыканта, среди них: Лолита Милявская, Игорь Крутой и другие.

Instagram Александра Буйнова

Instagram Александра Буйнова

Instagram Александра Буйнова

Напомним, в 2011 году Александр Буйнов перенес операцию по удалению опухоли. Делали ее в онкологическом центре имени Блохина в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Буйнов высмеял сообщения СМИ о его "похоронах". Артист показал, что в то время, пока о нем пишут подобные новости в сети, он прекрасно проводит время со своей подругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой.