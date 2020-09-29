7-летний сын Миддлтон и Уильяма стал фигурантом международного скандала

Старший сын британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, семилетний принц Джордж, внезапно оказался замешан в международном скандале.

Причиной инцидента стал спор за ценный музейный экспонат, который Джорджу подарили, как игрушку. Об этом пишет Еxpress.

Во время визита в Кенсингтонский дворец, натуралист Дэвид Аттенборо встретился с тремя детьми герцогов Кембриджских и подарил их первенцу зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon, которому около 23 миллионов лет. Как рассказал Аттенборо, он нашел его в 1960-х годах на Мальте, которая вплоть до 1964 года была британской колонией. Власти Мальты обратились к Букингемскому дворцу с требованием вернуть ценный образец в страну, где он был найден.

Принц Джордж с ценным экспонатом в руках . Instagram Кенсингтонского дворца

В частности, министр культуры Мальты Хосе Эррера заявил, что этот раритет должен быть передан одному из мальтийских музеев и пообещал добиться того, чтобы ценная палеонтологическая находка была доставлена обратно. Согласно законам Мальты, подобные вещи считаются частью культурного наследия страны, не подлежащего вывозу за ее пределы. И тот, кто приобретает такие ценности, зная, что они были добыты незаконным путем, может получить до шести лет тюрьмы и выплатить штраф в размере 2000 евро.

"Есть некоторые артефакты, которые важные для мальтийского природного наследия, но которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть. Мы справедливо уделяем большое внимание историческим и художественным артефактам. Однако не всегда так обстоят дела с нашим естествознанием. Я полон решимости изменить это отношение", – заявил министр.

Букингемский дворец ситуацию пока не комментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми провели летний отпуск на островах Силли в Англии.