"7 километр лучшие годы": Топ самых странных нарядов красной дорожки одесского кинофеста

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети уже появились первые фото с красной дорожки и первые звезды и местные чиновники уже успели покрасоваться.

В частности уже прошагала по дорожке голливудская актриса Роуз Макгоуэн, телеведущая Янина Соколова, Сергей и Виктория Тигипко, мэр города Геннадий Труханов и многие другие.

Многим удалось удивить выбором своего образа, однако наряды некоторых гостей международного кинофеста заставил задуматься о прекрасном и не очень.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.

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