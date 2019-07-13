Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"7 километр лучшие годы": Топ самых странных нарядов красной дорожки одесского кинофеста

1.5т Читать материал на украинском

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.

Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети уже появились первые фото с красной дорожки и первые звезды и местные чиновники уже успели покрасоваться.

В частности уже прошагала по дорожке голливудская актриса Роуз Макгоуэн, телеведущая Янина Соколова, Сергей и Виктория Тигипко, мэр города Геннадий Труханов и многие другие.

Новости
Каннский кинофестиваль-2019: названы победители

Многим удалось удивить выбором своего образа, однако наряды некоторых гостей международного кинофеста заставил задуматься о прекрасном и не очень.

Новости
Украинский фильм получил приз на престижном кинофестивале

OBOZREVATEL предлагает вам топ самых неудачных нарядов на красной дорожке ОМКФ 2019:

Восточные узоры не лучший выбор

Восточные узоры не лучший выбор

dumskaya

"Тяжелая артиллерия"

"Тяжелая артиллерия"

dumskaya

Очень интересный принт

Очень интересный принт

dumskaya

Выпускной?

Выпускной?

dumskaya

Это Наталья Делива в наряде ящерки и ее подруга - змея

Это Наталья Делива в наряде ящерки и ее подруга - змея

dumskaya

Не судите строго. Это жены одесских чиновников и политиков, они целый год ждут этого выхода в свет

Не судите строго. Это жены одесских чиновников и политиков, они целый год ждут этого выхода в свет

dumskaya

Нынче в моде пижама-платье, однако такой выбор не для всех

Нынче в моде пижама-платье, однако такой выбор не для всех

dumskaya

А вы узнали этих принцесс?

А вы узнали этих принцесс?

dumskaya

Тяжелая артиллерия - 2

Тяжелая артиллерия - 2

dumskaya

"Делай вид, что не смотришь туда"

"Делай вид, что не смотришь туда"

dumskaya

Не совсем удачный способ подчеркнуть руки

Не совсем удачный способ подчеркнуть руки

dumskaya

Разрез как у Анджелины Джоли

Разрез как у Анджелины Джоли

dumskaya

Обязательно найдется тот, кто испортит фото

Обязательно найдется тот, кто испортит фото

dumskaya

Очень много материала пошло на платье директора гордепартамента туризма Татьяны Марковой

Очень много материала пошло на платье директора гордепартамента туризма Татьяны Марковой

dumskaya

Они как будто бы смотрят на вас!

Они как будто бы смотрят на вас!

dumskaya

"Ни стыда, ни совести"

"Ни стыда, ни совести"

dumskaya

Даже выбор Виктории Тигипко заставил засомневаться

Даже выбор Виктории Тигипко заставил засомневаться

dumskaya

Мы все очень любим Роуз, но, видимо, она особо не парилась выбором платья

Мы все очень любим Роуз, но, видимо, она особо не парилась выбором платья

dumskaya

Мы не помним имени этой звезды, но она явно выдающаяся

Мы не помним имени этой звезды, но она явно выдающаяся

dumskaya

"Седьмой километр" - лучшие годы

"Седьмой километр" - лучшие годы

dumskaya

Жена миллионера Василия Хмельницкого скромно прикрыла свои молюски ракушками

Жена миллионера Василия Хмельницкого скромно прикрыла свои молюски ракушками

dumskaya

Слишком изящный

Слишком изящный

dumskaya

Крутой халатик

Крутой халатик

dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Одесский кинофестиваль" на OBOZREVATEL.

Тема
Одесский кинофестиваль
Место
Украина Одесса
Теги
кинофестиваль кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
11
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel