"7 километр лучшие годы": Топ самых странных нарядов красной дорожки одесского кинофеста

В пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль.
Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев. В сети уже появились первые фото с красной дорожки и первые звезды и местные чиновники уже успели покрасоваться.
В частности уже прошагала по дорожке голливудская актриса Роуз Макгоуэн, телеведущая Янина Соколова, Сергей и Виктория Тигипко, мэр города Геннадий Труханов и многие другие.
Многим удалось удивить выбором своего образа, однако наряды некоторых гостей международного кинофеста заставил задуматься о прекрасном и не очень.
OBOZREVATEL предлагает вам топ самых неудачных нарядов на красной дорожке ОМКФ 2019:
Восточные узоры не лучший выбор
dumskaya
"Тяжелая артиллерия"
dumskaya
Очень интересный принт
dumskaya
Выпускной?
dumskaya
Это Наталья Делива в наряде ящерки и ее подруга - змея
dumskaya
Не судите строго. Это жены одесских чиновников и политиков, они целый год ждут этого выхода в свет
dumskaya
Нынче в моде пижама-платье, однако такой выбор не для всех
dumskaya
А вы узнали этих принцесс?
dumskaya
Тяжелая артиллерия - 2
dumskaya
"Делай вид, что не смотришь туда"
dumskaya
Не совсем удачный способ подчеркнуть руки
dumskaya
Разрез как у Анджелины Джоли
dumskaya
Обязательно найдется тот, кто испортит фото
dumskaya
Очень много материала пошло на платье директора гордепартамента туризма Татьяны Марковой
dumskaya
Они как будто бы смотрят на вас!
dumskaya
"Ни стыда, ни совести"
dumskaya
Даже выбор Виктории Тигипко заставил засомневаться
dumskaya
Мы все очень любим Роуз, но, видимо, она особо не парилась выбором платья
dumskaya
Мы не помним имени этой звезды, но она явно выдающаяся
dumskaya
"Седьмой километр" - лучшие годы
dumskaya
Жена миллионера Василия Хмельницкого скромно прикрыла свои молюски ракушками
dumskaya
Слишком изящный
dumskaya
Крутой халатик
dumskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году 13 июля в центре Одессы открылся 9-й ежегодный международный кинофестиваль, который продлился до 21 числа.
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