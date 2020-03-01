69-летняя российская певица Надежда Бабкина раскрыла подробности личной жизни. Так, она заявила, что не живет со своим супругом. который младше ее на 30 лет.

Она добавила, что пару часто критиковали из-за такой большой разницы в возрасте. Об это артистка рассказала в шоу "Секрет на миллион" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Надежда Бабкина Скриншот из видео

"Как нас только не пеняли, не пуляли, как не обтесывали. Но я толстокожая, я выдержу. Мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкались на людях. У него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем", - сказала Бабкина.

Звезда отметила, что она не живет вместе с мужем. Мужчина только иногда навещает ее.

"Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна. Я могу голой здесь ходить. Конечно, свет погашу, чтобы из Кремля в подзорную трубу никто не подсматривал, а то вдруг понравлюсь", — добавила Бабкина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 69-летняя российская певица Надежда Бабкина поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

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