69-летняя российская певица Надежда Бабкина призналась, что в студенческие годы закрутила роман с женатым мужчиной.

Так, по словам звезды, она любила своего кавалера, поэтому ей было все равно на наличие у него семьи. Об этом Бабкина сообщила изданию Starhit.

Надежда Бабкина Фото: sensum-club.pro

"Влюбилась в одного парня, который был старше меня, у него уже была семья. Но я влюбилась – и все тут. Он красивый был – невозможно! Пел просто как Бог, такой голосок ангельский. Естественно, вокруг него вились девки. И я туда же, в этот хоровод. Но, как ни странно, он откликнулся на мое внимание к нему. И у нас завязался роман", – призналась певица.

Она также добавила, что вскоре об их романе узнали на педагогическом совете, куда вызвали отца артистки. Бабкина отметила, что ей было страшно и стыдно из-за этого, но родитель вступился за нее.

Надежда Бабкина Фото: eg.ru

"И вот вызывают моего папу на педагогический совет, на который собрались и партийные руководители. У меня одна мысль: "Сейчас публично выпорет или еще что-то". И мне уже от одной этой мысли было и страшно, и стыдно. Папа, наверное, увидел мое смятение и удрученное состояние и говорит: "Надька, выйди вон отсюда". И выгнал меня из директорского кабинета. Я выскочила и слышу, что за дверью поднялся такой шумный разговор – просто буря. Я в первый раз серьезно ощутила защиту отца, который публично встал за свою дочь", – сказала певица.

К слову, "запретные" отношения быстро закончились. Бабкина тяжело переживала разрыв, но "вылечила" ее новая любовь.

Надежда Бабкина Фото: 7days.ru

"В конечном итоге – клин клином: у меня появился парень из мединститута", – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Бабкина озадачила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала резко помолодевшее лицо.

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