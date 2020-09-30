69-летний режиссер Учитель прокомментировал роман с Асмус

69-летний российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с актрисой Кристиной Асмус.

Так, мужчина заявил, что находится с артисткой в дружеских отношениях, а то, что пишут в сети – чушь, передает Telegram-канал "Звездач". Напомним, ранее сообщалось, что пару якобы заметили выходящими из ресторана на Патриарших прудах. По слухам, после ужина они уехали на одном автомобиле.

"На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь", – заявил Алексей Ефимович.

Прокомментировал режиссер и новую скандальную роль Асмус в фильме "Китобой", где она играет вебкам-модель. По словам Учителя, ничего криминального в этой роли нет.

"Там все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.