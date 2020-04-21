Свадьба, война и коронация: 10 редких фото молодости 94-летней королевы Елизаветы II
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II во вторник 21 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 94 года.
Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда ей было 25. В день рождения английской королевы OBOZREVATEL предлагает увидеть 10 лучших фото ее молодости.
Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.
В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории.
В этом браке родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, "принцесса королевской крови", принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард,граф Уэссекский.
С началом Второй мировой войны Елизавета сразу решила отправиться на фронт медсестрой, но отец строго запретил ей даже думать об этом, чтобы не подвергать опасности жизнь наследницы престола.
Тогда принцесса Йоркская Елизавета завербовалась во вспомогательные женские части королевских вооруженных сил, там будущая королева получила квалификацию водителя грузовика, а к концу войны получила звание младшего командира.
В 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI Елизавета взошла на престол. Тогда ей было 25 лет.
Коронация Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года и стала одной из самых пышных в истории. Это была первая в истории коронация, которая транслировалась по телевидению.
Читайте также в OBOZREVATEL: Сталин еще жил: каким был мир, когда королева Елизавета взошла на престол.