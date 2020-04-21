Свадьба, война и коронация: 10 редких фото молодости 94-летней королевы Елизаветы II

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II во вторник 21 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 94 года.

Елизавета II взошла на престол в 1952 году, когда ей было 25. В день рождения английской королевы OBOZREVATEL предлагает увидеть 10 лучших фото ее молодости.

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории.

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета II в молодости Getty Images

В этом браке родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, "принцесса королевской крови", принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард,граф Уэссекский.

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета II в молодости Getty Images

С началом Второй мировой войны Елизавета сразу решила отправиться на фронт медсестрой, но отец строго запретил ей даже думать об этом, чтобы не подвергать опасности жизнь наследницы престола.

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета II в молодости Getty Images

Тогда принцесса Йоркская Елизавета завербовалась во вспомогательные женские части королевских вооруженных сил, там будущая королева получила квалификацию водителя грузовика, а к концу войны получила звание младшего командира.

В 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI Елизавета взошла на престол. Тогда ей было 25 лет.

Елизавета II в молодости Getty Images

Елизавета II в молодости Getty Images

Коронация Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года и стала одной из самых пышных в истории. Это была первая в истории коронация, которая транслировалась по телевидению.

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