В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото

Российская актриса Елена Степаненко поделилась архивной фотографией, которая была сделана во время одного из концертов.

Снимок 67-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Елена Степаненко Instagram @esheneve4er

Актриса призналась, что остается верна одному стилю уже много лет. Так, на фото Степаненко позирует в длинном платье, в которых часто появляется и сейчас. Однако пикантности архивному снимку придавал тот факт, что наряд Елена надела без белья.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою "изюминку". Да и мужчинам есть что додумать", – написала Степаненко.

Поклонники, увидев фотографию актрисы, восхитились ее красотой. Некоторые отметили, что с возрастом Елена выглядит только моложе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о пластических операциях, которые российская артистка Елена Степаненко сделала после развода с юмористом Евгением Петросяном.

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