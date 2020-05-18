Главная Новости
18 мая • обновлено в 09:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

67-летняя Степаненко показала архивное фото в платье без белья

8.2т
Читать материал на украинском

Российская актриса Елена Степаненко поделилась архивной фотографией, которая была сделана во время одного из концертов.

Снимок 67-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Instagram @esheneve4er

Актриса призналась, что остается верна одному стилю уже много лет. Так, на фото Степаненко позирует в длинном платье, в которых часто появляется и сейчас. Однако пикантности архивному снимку придавал тот факт, что наряд Елена надела без белья.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою "изюминку". Да и мужчинам есть что додумать", – написала Степаненко.

Поклонники, увидев фотографию актрисы, восхитились ее красотой. Некоторые отметили, что с возрастом Елена выглядит только моложе.

В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото
В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото
В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото
В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото
В платье без белья: 67-летняя Степаненко показала архивное фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о пластических операциях, которые российская артистка Елена Степаненко сделала после развода с юмористом Евгением Петросяном.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 616.

    Вылечились: 5276. Умерли: 535.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги