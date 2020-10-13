67-летний Вассерман в одних трусах показал свою элитную квартиру. Видео

Известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в одних трусах показал журналистам НТВ свою квартиру в Москве.

В материале телеканала говорится, что 67-летняя знаменитость встретил съемочную группу, "не стесняясь". В подарок сотрудники СМИ принесли ему свиные сардельки и пельмени (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Элитная квартира площадью 100 квадратных метров располагается на 30-м этаже жилого комплекса на Ходынском поле. Она была подарена телеведущему руководством одного из российских федеральных каналов, чтобы он мог работать над своим проектом. Жилье заставлено книгами, из которых Вассерман, по его словам, прочел чуть больше четверти.

Анатолий Вассерман в трусах скриншот с видео

К слову, недавно Вассерман прокомментировал свое появление в трусах в эфире НТВ, отметив, что ему так комфортно.

"Дело в том, что на моем рабочем месте установлено столько разного оборудования, что, когда оно одновременно задействуется, мне жарко. И я действительно хожу в белье и зачастую даже выхожу встречать гостей в таком виде. Я думаю, что моя стройная тушка не настолько эффектна и эротична, чтобы кого-то беспокоить. Разу уж эти кадры попали в репортаж, то и бог с ними", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский телеведущий, писатель и путешественник Беар Гриллс случайно появился голым в прямой трансляции в Instagram.