Королева Елизавета II 67 лет на троне: пять главных секретов "хозяйки" Британии

Во вторник, 2 июня, исполняется ровно 67 лет с того дня, когда в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась коронация Елизаветы II.

За прошедшие годы в мире произошло много разных событий: "оттепель" в СССР, война во Вьетнаме, начало покорения космоса, "холодная война", развал СССР. А 21 апреля 2020 года королеве исполнилось 94. В годовщину коронации Елизаветы II OBOZREVATEL предлагает узнать пять ее главных секретов.

Королева Елизавета II Pixabay

1. Секрет долголетия королевы

Кроме того, что долгожителями были мама, бабушка и прабабушка королевы, Елизавета II никогда не курила. Более того, выйти замуж за принца Филиппа она согласилась лишь после того, как он дал клятву бросить курить.

При этом королева может позволить себе пару бокалов белого вина в день, проводит по два часа за прогулкой в парке и не отказывается от езды верхом. Много времени Елизавета проводит на ногах, чтобы держать мышцы в тонусе, спит не менее семи часов в сутки.

Также королева всегда в курсе всех литературных новинок, она много читает, а также отвечает на письма даже самых простых подданных. Кроме того, Елизавета II активно занимается благотворительностью и всегда полна оптимизма.

Елизавета II верхом Kelvin Bruce

2. Отпуск по-королевски

В отпуск Елизавета II обычно уезжает в июле, а возвращается в сентябре. В отсутствие королевы в Букингемском дворце проводят экскурсии. Во время отпуска Ее Величество, как правило, принимает важных государственных чиновников и занимается бумагами.

3. Язык жестов

Нетрудно заметить, что во время всех выходов в свет у королевы Великобритании есть черная сумочка. И это не только дань этикету. Так, если королева, например, начинает перекладывать сумочку из руки в руку, это значит, что она готова завершить разговор. Если сумочка поставлена на стол – это знак того, что до конца встречи остается не более пяти минут.

Если же сумочка оказалась на полу, помощники королевы "перехватывают" беседу, а она сама исчезает. Если же королева утомлена или ей наскучило находиться в том или ином месте, она начинает покручивать обручальное кольцо на пальце.

Елизавета II TV.ua

4. Тайна происхождения

Несколько лет назад вышла скандальная книга "Королева-мать" Колин Кэмпбелл, в которой высказывается гипотеза о том, что мама Елизаветы II, королева Елизавета, якобы родилась от связи графа и кухарки.

Якобы в этом сознался граф Стрэтморский и Кингхорнский Клод Боуз-Лайон в свой смертный час, заявив врачу, что француженке поварихе, служившей в графской семье, "заказали" родить еще парочку детей (также младшего брата королевы Елизаветы), поскольку графиня Сесилия сама больше рожать не могла.

Такую версию общественность Британии встретила яростным возмущением. Впрочем, и неудивительно: та самая Колин Кэмпбелл до этого дважды шокировала читателей скандальными "биографиями" принцессы Дианы.

Королева Елизавета II со своей матерью, в день ее столетия Getty Images

5. Секрет счастливого брака

В 1947 году, за шесть лет до своей коронации, Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена – офицера британского флота, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории.

Уже 73 года королева Англии находится в счастливом браке, и спустя столько времени они с мужем смотрят друг на друга влюбленным взглядом. Однако этого секрета – как сохранить любовь на всю жизнь – Елизавета не раскрывает никому, даже самым близким.

Свадьба Елизаветы II Getty Images

Королева Елизавета II и ее муж Филипп Маунбеттен Getty Images

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