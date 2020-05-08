66-летнюю Успенскую разнесли за неудачную пластику

Российская певица Любовь Успенская опубликовала новое фото и нарвалась на критику в сети.

В частности, снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская Instagram @uspenskayalubov_official

На фотографии Успенская позирует у себя дома в широкой белой футболке и черных штанах. Кроме того, на голове у певицы надета белая повязка с ушками.

"Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила", – такой подписью сопроводила снимок Любовь.

Примечательно, что многие поклонники обратили внимание на лицо артистки. По их мнению, из-за пластики оно выглядит неестественным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина поразила сеть небритыми подмышками на фото.