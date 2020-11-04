66-летняя Успенская заявила о желании усыновить ребенка

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Успенская решила усыновить ребенка

Российская певица Любовь Успенская призналась, что хочет усыновить ребенка из сиротского дома, чтобы еще раз почувствовать себя образцовой матерью.

Такими подробностями 66-летняя знаменитость поделилась в интервью YouTube-программе "Люди говорят". Она также отметила, что планирует заняться оформлением опеки в ближайшие дни (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу усыновить ребенка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет – я его уже уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю", – заявила Успенская.

Любовь Успенская

Она также добавила, что ранее рассматривала разные варианты, включая ЭКО, но решила все же остановиться на усыновлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любовь Успенская призналась, что из-за ссоры с единственной дочерью Татьяной у нее ухудшилось здоровье: месяц назад она потеряла сознание, в результате чего получила множество переломов.

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