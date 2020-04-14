66-летняя Успенская закрутила новый роман

Анна Михно Люди 13:14, 14.04.2020 Обновлено: 13:18, 14.04.2020

Российская певица Любовь Успенская призналась, что у нее появился новый мужчина, которого она ждала всю жизнь.

Об этом 66-летняя знаменитость написала на своей странице в Instagram.

Любовь Успенская
Instagram @uspenskayalubov_official

В частности, в соцсети Успенская опубликовала новое фото, на котором позирует в блестящем розовом коротком платье с глубоким декольте и ярким макияжем. В подписи к фотографии певица написала:

"Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь..."

Признание артистка сопроводила хештегами: "к единственному нежному", "весна", "любовь", "страсть".

В комментариях к публикации поклонники порадовались за Успенскую.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший муж российской певицы Любови Успенской, музыкант Виктор Шумилович раскрыл интимные подробности жизни с артисткой.

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