66-летняя Степаненко внезапно помолодела после развода: как выглядит

Российская артистка Елена Степаненко резко похудела и помолодела после развода с Евгением Петросяном.
Свежей фотографией со звездой поделилась на своей странице в Instagram певица Ольга Бузова.
Елена Степаненко
КП
Так, под совместным снимком певица написала, что будет вместе с артисткой вести новое шоу на росТВ. Однако все внимание пользователей было приковано к 66-летней Степаненко, которая позировала в кадре в синем брючном костюме.
На фото Елена выглядит заметно похудевшей и помолодевшей.
Елена Степаненко и Ольга Бузова
Instagram @buzova86
Подписчики не смогли не отметить перемены во внешнем виде Степаненко, и засыпали знаменитость комментариями:
"Как она классно выглядит", "Я даже Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть", "Она что эликсир молодости выпила?", "Степаненко классно выглядит", "Это Елена Степаненко? Вот это да".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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