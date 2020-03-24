66-летняя Степаненко внезапно помолодела после развода: как выглядит

Российская артистка Елена Степаненко резко похудела и помолодела после развода с Евгением Петросяном.

Свежей фотографией со звездой поделилась на своей странице в Instagram певица Ольга Бузова.

Елена Степаненко КП

Так, под совместным снимком певица написала, что будет вместе с артисткой вести новое шоу на росТВ. Однако все внимание пользователей было приковано к 66-летней Степаненко, которая позировала в кадре в синем брючном костюме.

На фото Елена выглядит заметно похудевшей и помолодевшей.

Елена Степаненко и Ольга Бузова Instagram @buzova86

Подписчики не смогли не отметить перемены во внешнем виде Степаненко, и засыпали знаменитость комментариями:

"Как она классно выглядит", "Я даже Степаненко не узнала. Отлично стала выглядеть", "Она что эликсир молодости выпила?", "Степаненко классно выглядит", "Это Елена Степаненко? Вот это да".

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