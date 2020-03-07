66-летняя российская актриса похвасталась телом в купальнике

66-летняя советская и российская актриса Елена Проклова похвасталась подтянутым фото в купальнике

Артистка опубликовала на личной странице в Instagram снимок, на котором похвасталась подтянутыми ногами.

"Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!",

– сопроводила она снимок подписью.

Проклова в купальнике Instagram @alenaproklova

Фотография Прокловой спровоцировала бурную реакцию в сети. Многие пользователи похвалили Елену за смелость и отличную физическую форму, в то время как других ее фото разозлило.

Проклова в купальнике Instagram @alenaproklova

"Зачем ей это в 70 лет? Это ужас!" – посетовали некоторые фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 42-летняя российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал