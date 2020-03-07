66-летняя российская актриса похвасталась телом в купальнике

66-летняя советская и российская актриса Елена Проклова похвасталась подтянутым фото в купальнике
Артистка опубликовала на личной странице в Instagram снимок, на котором похвасталась подтянутыми ногами.
"Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!",
– сопроводила она снимок подписью.
Проклова в купальнике
Instagram @alenaproklova
Фотография Прокловой спровоцировала бурную реакцию в сети. Многие пользователи похвалили Елену за смелость и отличную физическую форму, в то время как других ее фото разозлило.
Проклова в купальнике
Instagram @alenaproklova
"Зачем ей это в 70 лет? Это ужас!" – посетовали некоторые фолловеры.
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