Главная Новости
7 марта • обновлено в 21:41
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

66-летняя российская актриса похвасталась телом в купальнике

4.6т
Читать материал на украинском

66-летняя советская и российская актриса Елена Проклова похвасталась подтянутым фото в купальнике

Артистка опубликовала на личной странице в Instagram снимок, на котором похвасталась подтянутыми ногами.

"Наконец-то мои мечты о безопасном красивом и ровном загаре стали реальностью!",

– сопроводила она снимок подписью.

Проклова в купальнике

Проклова в купальнике

Instagram @alenaproklova

Фотография Прокловой спровоцировала бурную реакцию в сети. Многие пользователи похвалили Елену за смелость и отличную физическую форму, в то время как других ее фото разозлило.

Проклова в купальнике

Проклова в купальнике

Instagram @alenaproklova

"Зачем ей это в 70 лет? Это ужас!" – посетовали некоторые фолловеры.

66-летняя российская актриса похвасталась телом в купальнике

66-летняя российская актриса похвасталась телом в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 42-летняя российская актриса Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ева Романова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги