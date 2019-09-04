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4 сентября • обновлено в 11:50
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66-летний Микки Рурк изуродовал лицо: фото до и после пластики

1.4т Читать материал на украинском

Голливудский актер Микки Рурк удивил поклонников своей новой внешностью после очередной пластической операции.

3 сентября он принял участие в телешоу "Доброе утро, Британия" и показал "новое" лицо.

66-летний Микки Рурк изуродовал лицо: фото до и после пластики
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В опубликованном на YouTube интервью актер рассказал зрителям о новом проекте. Судя по форме носа Рурк сделал очередную ринопластику, а также изменил форму лица.

Свои первые пластические операции Рурк сделал после того, как сильно пострадал на ринге во время боксерских поединков. Мужчине неоднократно ломали нос, а однажды раздробили скулы.

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

После этого лицо актера сильно изменилось и он продолжил делать пластические операции. Сейчас многие фанаты попросту не узнают в мужчине красавчика из культового фильма "9 с половиной недель".

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в "Жулянах", в 2007 году сделала пластику.

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Персона
Микки Рурк
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