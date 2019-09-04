66-летний Микки Рурк изуродовал лицо: фото до и после пластики

Голливудский актер Микки Рурк удивил поклонников своей новой внешностью после очередной пластической операции.

3 сентября он принял участие в телешоу "Доброе утро, Британия" и показал "новое" лицо.

В опубликованном на YouTube интервью актер рассказал зрителям о новом проекте. Судя по форме носа Рурк сделал очередную ринопластику, а также изменил форму лица.

Свои первые пластические операции Рурк сделал после того, как сильно пострадал на ринге во время боксерских поединков. Мужчине неоднократно ломали нос, а однажды раздробили скулы.

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

Микки Рурк до пластики

После этого лицо актера сильно изменилось и он продолжил делать пластические операции. Сейчас многие фанаты попросту не узнают в мужчине красавчика из культового фильма "9 с половиной недель".

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Микки Рурк после пластических операций

Как ранее писал OBOZREVATEL, экс-министр здравоохранения времен беглого президента Виктора Януковича Раиса Богатырева, задержанная 27 августа в "Жулянах", в 2007 году сделала пластику.

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