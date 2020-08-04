65-летняя звезда "Что? Где? Когда?" Друзь попал в секс-скандал: что произошло

Елена Кордунова Люди 11:19, 4.08.2020

Стало известно о секс-скандале со знаменитым игроком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем – бывшая участница детской команды рассказала, что мужчина приставал к ней, когда ей было 16 лет.

По словам девушки, Друзь оказывал ей неоднозначные знаки внимания, трогал грудь и отпускал пошлые шутки. В то же время, коллега Друзя по проекту "Что? Где? Когда?" Сергей Виватенко прокомментировал инцидент и назвал слова девушки "странными, некрасивыми и клеветническими", пишет "СтарХит".

"Жертва домогательств" со стороны Друзя указала, что после такого внимания у нее "остался мерзкий осадок" на долгие годы.

Александр Друзь
Total.kz

"Друзь обнял меня за талию. В какой-то момент его рука оказалась в районе груди. Он отпустил что-то пошлое. Осадок остался мерзкий", – рассказала она.

Игрок "Что? Где? Когда?" Виватенко, в свою очередь, назвал признания женщины странными и очень некрасивыми и удивился, почему она молчала так долго. Также он посоветовал всем "жертвам" обратиться в суд, если их что-то не устраивает.

"Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее. Никогда не слышал, что Друзь – прекрасный детский тренер… Что ж, если виноват, пусть его судят… Будет еще одно скандальное обвинение Друзя", – добавил Виватенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский неоднократно приставал к ней, когда ей было 15 лет.

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