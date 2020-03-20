65-летняя жена Гогена Солнцева избила его на съемках у Малахова

Жена российского шоумена Гогена Солнцева, 65-летняя Екатерина Терешкович, напала на своего мужа за кулисами шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Об инциденте сообщает издание Собеседник.ru.

Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев hochu.ua

Так, в частности, издание пишет, что супруга напала на 39-летнего Гогена за кулисами шоу. Женщина сначала расцарапала мужу ногу и две руки, а затем еще и искусала мужчину.

"Два дня назад эта дряхлая старуха валялась парализованная после очередного запоя. Умоляла меня вернуть ее к жизни. Я ее вытащил с того света! И вот вам благодарность: теперь весь истекаю кровью", – признавалася Солнцев.

Сотрудникам программы не сразу удалось разнять пару.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович vokrug.tv

"Кровь после ее укусов лилась ручьем. Приехал домой, а кровь все никак не останавливалась. Я так испугался! Вызвал платного врача. Потратил пять тысяч рублей. Вы бы видели ее лицо, когда я сказал, что эти увечья мне нанесла моя старуха! Она говорит: "Я никогда такого не видела за всю врачебную практику!", – говорит Гоген.

По словам шоумена, сейчас он думает о разводе с Терешкович.

Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев hochu.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Рязань (РФ) прямо во время выступления Татьяны Булановой произошла массовая драка. Конфликт разгорелся в зрительном зале между двумя женщинами, к которым вскоре подключились и другие присутствующие.

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