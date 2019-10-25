"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление

65-летняя российская певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. Так, артистка призналась, что любит покупать белье, но не носит его.

Такое интимное признание Успенская сделала в шоу "Бар в большом городе". Видео опубликовано на Youtube.

Скриншот из видео

"Я очень люблю красивое белье. У меня все последние коллекции, не могу пройти мимо, потому что это красиво. Но не ношу ни трусы, ни лифчики никогда. Они просто у меня лежат", - заявила певица.

Скриншот из видео

Кроме того, она отметила, что на шоу также пришла без белья. Комику Тимуру Батрутдинову даже удалось проверить это.

"Вы без трусиков сейчас? О! Я трогал попу Любови Успенской", - прокомментировал комик.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Любовь Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

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