Главная Новости
25 октября • обновлено в 15:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление

1.6т Читать материал на украинском

65-летняя российская певица Любовь Успенская сделала неожиданное заявление. Так, артистка призналась, что любит покупать белье, но не носит его.

Такое интимное признание Успенская сделала в шоу "Бар в большом городе". Видео опубликовано на Youtube.

"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление

Скриншот из видео

Новости
"Пластика делает чудеса": 65-летняя Успенская взбудоражила сеть фото в купальнике

"Я очень люблю красивое белье. У меня все последние коллекции, не могу пройти мимо, потому что это красиво. Но не ношу ни трусы, ни лифчики никогда. Они просто у меня лежат", - заявила певица.

"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление

Скриншот из видео

Кроме того, она отметила, что на шоу также пришла без белья. Комику Тимуру Батрутдинову даже удалось проверить это.

"Вы без трусиков сейчас? О! Я трогал попу Любови Успенской", - прокомментировал комик.

"Не ношу трусы": 65-летняя Успенская сделала неожиданное заявление

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Любовь Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Любовь Успенская Тимур Батрутдинов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel