65-летний Крутой напугал болезненной худобой

Анна Михно Люди 15:32, 14.04.2020 Обновлено: 15:32, 14.04.2020

Российский композитор Игорь Крутой напугал чрезмерной худобой на новом видео.

Так, ролик мужчина опубликовал на своей странице в Instagram. В кадре Крутой показал, как занимается спортом у себя дома.

Игорь Крутой
goodhouse.ru

"Вы спрашиваете, как можно оставаться в форме после таких потрясающих обедов у моей сестры Аллочки? Наглядно отвечаю вот так! Каждый день в домашнем тренажерном зале я провожу полтора часа, тем самым поддерживая не только физическую активность, но и очищая голову от плохих мыслей", – поделился композитор.

Однако видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников Крутого. По мнению пользователей, в кадре композитор выглядит болезненно худым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Крутой рассказал о конфликте со скандальной балериной Анастасией Волочковой, который произошел еще в начале 2000-х.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украина превратилась в большую ЧС: одни жгут листву, другие воруют

Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: в ГБР также сделали заявление

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

"Пленки Ермака": всплыла скандальная запись о наградном оружии

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро