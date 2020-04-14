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14 апреля • обновлено в 15:41
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65-летний Крутой напугал болезненной худобой

1.3т
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Российский композитор Игорь Крутой напугал чрезмерной худобой на новом видео.

Так, ролик мужчина опубликовал на своей странице в Instagram. В кадре Крутой показал, как занимается спортом у себя дома.

Игорь Крутой

Игорь Крутой

goodhouse.ru

"Вы спрашиваете, как можно оставаться в форме после таких потрясающих обедов у моей сестры Аллочки? Наглядно отвечаю вот так! Каждый день в домашнем тренажерном зале я провожу полтора часа, тем самым поддерживая не только физическую активность, но и очищая голову от плохих мыслей", – поделился композитор.

Однако видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников Крутого. По мнению пользователей, в кадре композитор выглядит болезненно худым.

"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой
"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой
"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой
"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой
"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой
"Мужчина из Бухенвальда!" 65-летний Крутой напугал болезненной худобой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Крутой рассказал о конфликте со скандальной балериной Анастасией Волочковой, который произошел еще в начале 2000-х.

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Автор
Анна Михно
Персона
Игорь Крутой
Место
Россия
Тег
Новости России
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