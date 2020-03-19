64-летняя Долина удивила резкими изменениями во внешности: что произошло с певицей

Российская певица Лариса Долина удивила резкими изменениями во внешности. Так, в новом образе она появилась на шоу "Привет, Андрей".

Фото помолодевшей артистки на своей странице в социальной сети Instagram разместила визажист Наталья Панченко.

instagram.com/ulybka

Стилисты, которые готовили артистку к шоу выпрямили ей волосы и сделали неброский макияж с акцентом на глаза.

"В нынешней ситуации съемки немноголюдны! Не больше 50 человек! Зато мы, как обычно, красивые и стройные!" — подписала кадр с Долиной Панченко.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Долина стала выглядеть лучше.

"Выглядит бомбически!", "Не знаю, то ли фотошоп хорош, то ли пластические хирурги. Но даже если и то, и другое, то работа хорошая", "Определенно с каждым годом все прекраснее", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 53-летняя российская певица Лада Дэнс похвасталась стройной фигурой в дерзком наряде. В мини-шортах и на огромных каблуках она показала, как упражняется на пилоне.

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