64-летний Мел Гибсон попал в больницу с коронавирусом: что известно

Юля Ухина Люди 09:46, 24.07.2020 Обновлено: 10:17, 24.07.2020

Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон провел неделю в одной из больниц Лос-Анджелеса после того, как заразился коронавирусом.

Как сообщает издание People со ссылкой на пресс-секретаря кинозвезды, 64-летний Гибсон заболел еще в апреле, но об этом стало известно только сейчас. В настоящее время он уже полностью поправился – тесты показывают негативные результаты.

"В апреле Гибсон заболел коронавирусом и провел неделю в больнице. Его лечили противовирусным препаратом "Ремдесивир". Сейчас же он полностью здоров, тесты показывают негативный результат", – заявили представители актера.

Отмечается, что буквально накануне госпитализации Гибсона видели в одном из лос-анджелесских магазинов вместе с его 29-летней подругой Розалинд Росс, родившей ему в 2017 году сына Ларса Джерарда, девятого ребенка актера. Мел был без защитной маски.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная индийская актриса, "Мисс мира-1994" Айшвария Рай и ее дочь Аарадья были госпитализированы в больницу Нанавати в Мумбаи с коронавирусом.

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