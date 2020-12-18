63-летний Лундгрен женился на возлюбленной, которая младше почти на 40 лет – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что 63-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женился на своей возлюбленной, которая младше него почти на 40 лет. 24-летнюю девушку зовут Эмма Крокдал – она работает фитнес-тренером.

Так, папарацци заметили обручальное кольцо на пальце знаменитости. Об этом сообщает издание Pagesix (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что еще в июне Лундгрен сделал предложение своей избраннице. Пара начала встречаться в январе 2020 года.

Дольф Лундгрен Pagesix

63-летний актер Дольф Лундгрен Pagesix

Эмма Крокдал Pagesix

Добавим, что представители актера пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Дольф Лундгрен, настоящее имя которого Ханс Лундгрен – американский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер шведского происхождения, знаменитый благодаря ролям в боевиках 1980-1990-х годов. Также он мастер боевых искусств.

Актер стал известным в 1985 году после исполнения роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки". Лундгрен снялся более чем в 50 фильмах.

Лундгрен и его возлюбленная Pagesix

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый американский актер Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с президентом России Владимиром Путиным.