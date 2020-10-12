62-летняя Мадонна смутила фанатов неестественной формой лица на фото

Американская поп-певица Мадонна поделилась новыми селфи и возмутила поклонников неестественной внешностью.

Соответствующие снимки 62-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она запечатлена с розовыми волосами в синей кофте с белым воротником. Свой образ Мадонна дополнила очками, небольшими серьгами и золотистым ожерельем.

"Лицо девушки, которая только что проголосовала! Выходите и бери на себя ответственность, люди!" – прокомментировала публикацию певица.

Мадонна озадачила поклонников внешним видом Instagram Мадонны

Мадонна смутила фанатов неестественной формой лица на фото Instagram Мадонны

Мадонна кардинально изменила имидж Instagram Мадонны

Отметим, что поклонников смутила странная форма лица певицы, и они принялись критиковать ее за применение фильтров и ретуши.

"Что случилось с твоими скулами? Так некрасиво, Мадонна", "Это так грустно. Что с тобой происходит?", "Это реальное лицо или фильтр?", "Что за фильтр она использовала? Похожа на инопланетянку", "Боже, надеюсь, что это фильтр. Пожалуйста, не делай больше никаких пластических операций", "Прекрати себя уродовать. Ты уже старая – смирись с этим", – написали люди.

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