62-летняя Мадонна показала всех своих шестерых детей и молодого бойфренда. Видео

Американская певица Мадонна поделилась в сети коротким видео, на котором предстала со своими шестью детьми и 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Кадры были сняты во время Дня благодарения, который отмечается в США.

Соответствующий ролик 62-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Мадонна сначала позировала с дочерьми Лурдес, Чифундо, Стеллой и Эстер, а также сыновьями Рокко и Дэвидом у камина в их семейном доме в Нью-Йорке. После чего появилась в кадре сидя на коленях у своего 26-летнего бойфренда, танцовщика Ахламалика Уильямса (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Потрясающие воспоминания... Выражаю благодарность", – подписала публикацию Мадонна, под которой также оставила хештег "каждый день".

Поклонники Мадонны признались, что очень счастливы видеть ее в кругу семьи и пожелали певице счастья.

"Замечательная семья!", "Вы построили прекрасную семья", "Так счастлива за вас, что вы провели праздник в кругу своих детей", – написали люди.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети ошибочно "похоронили" американскую певицу Мадонну, перепутав ее с легендарным футболистом Марадоной, который ушел из жизни 25 ноября.