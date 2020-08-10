62-летний Сюткин стал отцом в четвертый раз

Российский певец Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз. У пары родился мальчик.

Сюткин со своей 45-летней женой Виолой скрывали беременность. Последние месяцы перед родами вся семья находилась за городом, пишет "СтарХит" со ссылкой на знакомых артиста.

"Беременность протекала достаточно спокойно . Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности – это надо видеть! Пылинки сдувал!" – рассказали друзья семьи.

Новорожденный мальчик стал четвертым ребенком Сюткина. В нынешнем браке артиста родилась также дочь Виола. У певца еще есть дочь Елена и сын Максим от двух предыдущих браков.

Сюткин с семьей СтарХит

"Малыш – настоящий богатырь, роды прошли хорошо", – отметили в клинике, где появился на свет наследник артиста.

Отметим, с Виолой Сюткин познакомился в начале 90-х – девушка устроилась на работу в коллектив группы "Браво". Первое время ухаживания музыканта она отвергала и, по признанию Валерия, именно это его и будоражило. В конце концов, он сумел завоевать сердце красавицы, вскоре влюбленные поженились. На тот момент Виоле было всего 17, а Валерию – 35.

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