62-летний Дольф Лундгрен сделал предложение 24-летней возлюбленной. Фото

62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен сделал предложение своей 24-летней девушке Эмме Крокдал.

Радостной новостью знаменитость поделился на личной странице в Instagram, опубликовав фото, на котором девушка продемонстрировала обручальное кольцо.

Дольф Лундгрен сделал предложение своей 24-летней девушке (Instagram-аккаунт Дольфа Лундгрена)

"Что-то очень особенное произошло здесь в Швеции", – прокомментировал он публикацию.

Дольф Лундгрен сделал предложение Эмме Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)

Эмма Крокдал также поделилась фото с обручения на своей странице в Instagram.

"Ущипните меня", – написала она и показала крупным планом кольцо, которое подарил ей знаменитый актер.

Дольф Лундгрен сделал предложение Эмме Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)

Отметим, что избранница Дольфа работает фитнес-инструктором. Пара начала встречаться в январе 2020 года.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)

Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)

Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)

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