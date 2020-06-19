62-летний Дольф Лундгрен сделал предложение 24-летней возлюбленной. Фото
62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен сделал предложение своей 24-летней девушке Эмме Крокдал.
Радостной новостью знаменитость поделился на личной странице в Instagram, опубликовав фото, на котором девушка продемонстрировала обручальное кольцо.
Дольф Лундгрен сделал предложение своей 24-летней девушке (Instagram-аккаунт Дольфа Лундгрена)
"Что-то очень особенное произошло здесь в Швеции", – прокомментировал он публикацию.
Дольф Лундгрен сделал предложение Эмме Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)
Эмма Крокдал также поделилась фото с обручения на своей странице в Instagram.
"Ущипните меня", – написала она и показала крупным планом кольцо, которое подарил ей знаменитый актер.
Дольф Лундгрен сделал предложение Эмме Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)
Отметим, что избранница Дольфа работает фитнес-инструктором. Пара начала встречаться в январе 2020 года.
Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)
Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)
Эмма Крокдал (Instagram-аккаунт Эммы Крокдал)
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