62-летний Алек Болдуин стал отцом в шестой раз. Фото

62-летний Алек Болдуин стал отцом в шестой раз. independent.co.uk.

61-летний голливудский актер Алек Болдуин стал отцом в шестой раз – у него родился сын.

О пополнении в семье сообщила жена артиста Хилария, опубликовав фото новорожденным малышом.

"Прошлой ночью у нас родился малыш. Он само совершенство, мы счастливы. Имя еще не придумали", – написала Хилария.

Алек Болдуин с женой и новорожденным сыном (Instagram Хиларии Болдуин)

Напомним, что о беременности Хиларии стало известно в апреле. Супруги были очень счастливы, поскольку в 2019 году жене Алека Болдуина пришлось пережить два выкидыша.

Алек Болдуин с женой Хиларией. spletnik.ru

Также отметим, что для Хиларии это пятый ребенок, а для Болдуина – шестой, ведь у актера есть еще 22-летняя дочь Айрленд от брака с Ким Бейсингер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в 4-й раз. Актер сообщил, что у него родилась еще одна дочь.

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