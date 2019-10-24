61-летняя звезда "Основного инстинкта" снялась в откровенной фотосессии

Знаменитая 61-летняя голливудская актриса, звезда легендарного фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии.

Так, артистка позировала для нового номера журнала Allure. На обложке Шэрон предстала в сером клетчатом костюме и черном кружевном бюстгальтере. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Шэрон Стоун Фото из Instagram

На следующих фото актриса позировала в темном блейзере и одних только черных кружевных трусиках. А также в платье с очень глубоким декольте, засветив голую грудь.

Шэрон Стоун Фото из Instagram

Шэрон Стоун Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун восхитила фанатов отличной фигурой, опубликовав фото в бикини.

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