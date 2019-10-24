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24 октября • обновлено в 13:38
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61-летняя звезда "Основного инстинкта" снялась в откровенной фотосессии

3.1т Читать материал на украинском

Знаменитая 61-летняя голливудская актриса, звезда легендарного фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии.

Так, артистка позировала для нового номера журнала Allure. На обложке Шэрон предстала в сером клетчатом костюме и черном кружевном бюстгальтере. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото из Instagram

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На следующих фото актриса позировала в темном блейзере и одних только черных кружевных трусиках. А также в платье с очень глубоким декольте, засветив голую грудь.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото из Instagram

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шэрон Стоун восхитила фанатов отличной фигурой, опубликовав фото в бикини.

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Персона
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