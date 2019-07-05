61-летняя звезда Голливуда напугала фанатов своим видом: что с ней не так

61-летнюю голливудскую актрису Шерон Стоун недавно заметили в магазине оптики. Знаменитость с большим энтузиазмом примеряла разные модели очков.

Фанаты едва узнали секс-символ 90-х, поскольку женщина выглядела изможденной и уставшей, пишет Daily Mail.

Шерон Стоун Hello!

Стоун выбрала для шоппинга юбку с забавным принтом в виде кактусов и серую кофту с длинным рукавом. Образ актриса дополнила черной сумкой через плечо и ботинками.

Daily Mail

Отметим, что в 2001 году Стоун перестала активно сниматься в кино,поскольку у нее нашли аневризму. По словам врачей, одна из артерий головного мозга актрисы была слишком расширена. Потребовалась срочная операция, во время которой в шею звезды были введены платиновые трубки, по которым кровь поступала в мозг, минуя пораженный участок.

Daily Mail

Как ранее писал OBOZREVATEL, 49-летний актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри появился на публике в ужасном состоянии - от красавчика Чендлера Бинга остались только воспоминания. Он впервые за два года был замечен на улицах Нью-Йорка. Актер удивил поклонников запачканной одеждой и большой отметиной на правой щеку.

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