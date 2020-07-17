61-летняя Мадонна удивила сеть откровенной позой. Фото

Ольга Веркалец Люди 17:37, 17.07.2020

61-летняя американская певица Мадонна поделилась с поклонниками фото, на котором позирует с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Знаменитость показала, как восстанавливается после травмы колена.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда выполняет упражнение для растяжки позвоночника, наклонив туловище вниз и упираясь руками в пол, а парень в это время придерживает ее сзади (фото смотрите ниже).

"Реабилитация не должна быть скучной", – написала Мадонна.

Мадонна восстанавливается после травмы колена
Instagram @madonna

Публикация собрала более 250 000 лайков. Некоторые фанаты увлеклись формами певицы, а кому-то фото показалось вульгарным.

"Иногда я забываю, что это не ее сын", "Как горячо", "Девушка сошла с ума", – написали в комментариях.

скриншот комментариев
Instagram @madonna
скриншот комментариев
Instagram @madonna

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о 10 самых скандальных фотосессиях Мадонны.

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